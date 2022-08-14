В Германии и Чехии на поверхности рек появились «голодные камни»

Аномальная жара в некоторых странах Европы вызвала пересыхание русел рек. При этом в Германии и Чехии на поверхность проступили так называемые «голодные камни».

В Средневековье «голодные камни» использовались для обозначения критически низкого уровня воды в реках. Если уровень воды опускался ниже определенного, камни с надписями предрекали голодные времена. На фото к новости «голодный камень», установленный на реке Эльба в 1616 году.

Надписи на таких камнях различаются, однако основной посыл заключается в наступлении тяжелых времен из-за потери урожая. Конкретно на фото выше камень с надписью «Если увидишь меня — плачь».

Аномальная жара в Европе продолжается несколько недель. Так, на юго-западе Франции пришлось эвакуировать более 14 000 жителей. В целом, «оранжевый» (второй по величине) уровень опасности из-за жары объявлен в 38 из 96 французских регионов.

Кроме жары, которая может навредить, в Европе также бушуют пожары. В некоторых испанских муниципалитетах эвакуировано до трех тысяч человек. Некоторые бросили свои дома и прячутся на холмах. В соседней Италии правительство объявило чрезвычайное положение в некоторых регионах: самая длинная река страны в определенных местах превратилась в ручеек.