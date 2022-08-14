ВСУ заявили, что им удалось блокировать части российских войск в Херсонской области

Группировка, которую западные спецслужбы оценивают в 10 тыс. российских войск может быть заблокирована на левом берегу Днепра.

ВСУ заявили в воскресенье, что российские войска, пересекающие реку Днепр, рискуют застрять там после того, как все существующие мосты были выведены из строя.

«Единственным средством переправы через реку для оккупантов являются понтоны у Антоновского моста, но они не смогут полностью обеспечить их нужды», — заявил в эфире украинского телевидения депутат Сергей Хлан.

По его словам, «Россия переносит свои командные пункты с правого берега реки на левый, понимая, что в случае эскалации их нельзя будет вовремя эвакуировать».

Численность русских солдат, находившихся на правом берегу реки, он оценил в 20 000 человек и уточнил, что они все же могут «перейти через разрушенные мосты пешком».

Наиболее важным является Антоновский мост в пригороде Херсона, который с конца июля несколько раз подвергался ракетным обстрелам. Другой — мост в Новой Каховке в 50 км к северо-востоку, по нему на этой неделе были нанесены удары.

«Вчера наши вооруженные силы окончательно и эффективно нанесли удар по мосту у Новой Каховки. Русские больше не могут перебрасывать технику, боеприпасы и даже продовольствие для своих войск», — заявил Сергей Хлан уже в субботу вечером.

Министерство обороны Великобритании подтвердило на своем ежедневном брифинге в субботу, что «два основных автомобильных моста, обеспечивающих доступ к территории на западном берегу Днепра, вероятно, вышли из строя».