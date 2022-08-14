ВСУ нанесли удар по жилым кварталам возле Запорожской АЭС, убив человека
Пресс-служба ВГА Запорожской области сообщает, что украинские войска вновь обстреляли атомную электростанцию в Энергодаре.
В воскресенье вечером временная гражданская администрация Запорожья опубликовала экстренный пресс-релиз, в котором сообщила, что представители вооружённых сил Украины вновь совершили обстрел территорий, прилегающих к Запорожской АЭС в городе Энергодар. Сообщается, что снаряды ВСУ попали по жилым кварталам возле атомной электростанции, что стало причиной гибели местного жителя.
Накануне украинские войска уже неоднократно обстреливали АЭС в Запорожья, ввиду чего администрация атомной электростанции была вынуждена отключить одну из турбин, обеспечивающую предприятие рабочими мощностями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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