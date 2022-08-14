Захарова заявила, что Россия готова к переговорам по обмену заключёнными с США

Российский дипломат Захаров сообщила, что Россия готова к конкретным действиям по обмену заключёнными с США.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, представитель МИД России Мария Захарова в своём интервью для Владимира Соловьёва оценила возможность возобновления дипломатических переговоров с США по вопросу обмена заключёнными.

Захарова утверждает, что российская сторона готова не только к диалогу, но и к конкретным действиям, однако она отметила, что переговоры должны проходить профессионально, а не «у микрофонов», превращаясь в политическую интригу.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

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