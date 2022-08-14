Захарова заявила, что Россия готова к переговорам по обмену заключёнными с США
Российский дипломат Захаров сообщила, что Россия готова к конкретным действиям по обмену заключёнными с США.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, представитель МИД России Мария Захарова в своём интервью для Владимира Соловьёва оценила возможность возобновления дипломатических переговоров с США по вопросу обмена заключёнными.
Захарова утверждает, что российская сторона готова не только к диалогу, но и к конкретным действиям, однако она отметила, что переговоры должны проходить профессионально, а не «у микрофонов», превращаясь в политическую интригу.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Newsweek: страны Запада увидели истинную природу Зеленского
Американец покончил с собой в двух шагах от Капитолия
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Кадыров: желающие откусить кусок от России будут питаться пережёванной пищей
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации