Российский дипломат Захаров сообщила, что Россия готова к конкретным действиям по обмену заключёнными с США.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, представитель МИД России Мария Захарова в своём интервью для Владимира Соловьёва оценила возможность возобновления дипломатических переговоров с США по вопросу обмена заключёнными.

Захарова утверждает, что российская сторона готова не только к диалогу, но и к конкретным действиям, однако она отметила, что переговоры должны проходить профессионально, а не «у микрофонов», превращаясь в политическую интригу.