ВСУ вновь обстреляли Энергодар, погиб один местный житель
ВГА Запорожской области сообщила об очередном обстреле украинской стороной города Энергодара, в результате которого погиб один гражданский.
Воскресным вечером, 14 августа 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что бойцы ВСУ выпустили несколько ракет по Энергодару.
Отмечается, что в результате ракетного удара по одному из спальных районов города погиб молодой мужчина, выгуливавший собаку, также одна девушка получила осколочные ранения и уже находится в больнице, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Помимо этого Рогов сообщил, что украинские военнослужащие предприняли попытку атаковать территорию ТЭС, в результате чего случился пожар на поле близ Запорожской тепловой электростанции, на месте возгорания работают пожарные.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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