ВСУ вновь обстреляли Энергодар, погиб один местный житель

ВГА Запорожской области сообщила об очередном обстреле украинской стороной города Энергодара, в результате которого погиб один гражданский.

Воскресным вечером, 14 августа 2022 года, член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что бойцы ВСУ выпустили несколько ракет по Энергодару.

Отмечается, что в результате ракетного удара по одному из спальных районов города погиб молодой мужчина, выгуливавший собаку, также одна девушка получила осколочные ранения и уже находится в больнице, где врачи оказывают ей всю необходимую помощь.

Помимо этого Рогов сообщил, что украинские военнослужащие предприняли попытку атаковать территорию ТЭС, в результате чего случился пожар на поле близ Запорожской тепловой электростанции, на месте возгорания работают пожарные.