Shell Germany отказалась от компенсации для импортеров газа
Энергетическая компания Shell будет требовать у правительства ФРГ средств из запланированной надбавки для спасения системообразующих импортеров газа.
Как заявила в воскресенье в Гамбурге пресс-секретарь Shell Germany Корнелия Вольбер, компания даже не зарегистрировалась для получения соответствующих платежей и поэтому воздержится от их использования.
Энергетическая компания RWE также решила пока обойтись без субсидий.
«RWE — финансово сильная и надежная компания. Поэтому мы рассматриваем возможность воздержаться от возмещения наших убытков от закупок газа», — заявил генеральный директор RWE Маркус Креббер в четверг в Эссене.
Надбавка должна вступить в силу с начала октября и пойдет на пользу импортерам газа, таким как Uniper, которым приходится покупать замещающие объемы газа по высоким ценам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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