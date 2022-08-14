Shell Germany отказалась от компенсации для импортеров газа

Энергетическая компания Shell будет требовать у правительства ФРГ средств из запланированной надбавки для спасения системообразующих импортеров газа.

Как заявила в воскресенье в Гамбурге пресс-секретарь Shell Germany Корнелия Вольбер, компания даже не зарегистрировалась для получения соответствующих платежей и поэтому воздержится от их использования.

Энергетическая компания RWE также решила пока обойтись без субсидий.

«RWE — финансово сильная и надежная компания. Поэтому мы рассматриваем возможность воздержаться от возмещения наших убытков от закупок газа», — заявил генеральный директор RWE Маркус Креббер в четверг в Эссене.

Надбавка должна вступить в силу с начала октября и пойдет на пользу импортерам газа, таким как Uniper, которым приходится покупать замещающие объемы газа по высоким ценам.