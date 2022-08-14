Стив Кортес считает, что Зеленский больше «не боец США»
Популярный политобозреватель и советник Трампа Стив Кортес заявил в эфире Newsweek, что с Зеленским пора заканчивать.
Политики в США увидели реальное лицо своего «демократического ставленника» в Киеве, который в разгар боев устраивает фотосессии в модных журналах.
Среди отталкивающих факторов оказались автократичность, коррупция, удушение свободы слова и оппозиции.
«Внезапно даже западное крыло Белого дома начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского.
По-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины, — констатирует Стив Кортес. — Зеленский — коррумпированный автократ.
Их [России и Украины] противостояние не затрагивает жизненно важных национальных интересов США. Вмешательство Байдена вредит Америке и ухудшает положение украинского народа.
Америка должна настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации. Зеленский уж точно не наш боец».
Зеленский все реже оказывается в зоне внимания западных СМИ и первых лиц. Все устали от его постоянного попрошайничества и угроз.
К тому же у Европы и США накопился ряд собственных острых проблем, которые не терпят решения: преодоление энергокризиса, инфляции и стагнации экономики.
Опубликовано: Тарас Медведев
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