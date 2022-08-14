Популярный политобозреватель и советник Трампа Стив Кортес заявил в эфире Newsweek, что с Зеленским пора заканчивать.

Политики в США увидели реальное лицо своего «демократического ставленника» в Киеве, который в разгар боев устраивает фотосессии в модных журналах.

Среди отталкивающих факторов оказались автократичность, коррупция, удушение свободы слова и оппозиции.

«Внезапно даже западное крыло Белого дома начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского.

По-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины, — констатирует Стив Кортес. — Зеленский — коррумпированный автократ.

Их [России и Украины] противостояние не затрагивает жизненно важных национальных интересов США. Вмешательство Байдена вредит Америке и ухудшает положение украинского народа.

Америка должна настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации. Зеленский уж точно не наш боец».

Зеленский все реже оказывается в зоне внимания западных СМИ и первых лиц. Все устали от его постоянного попрошайничества и угроз.

К тому же у Европы и США накопился ряд собственных острых проблем, которые не терпят решения: преодоление энергокризиса, инфляции и стагнации экономики.