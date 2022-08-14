Украинцы не могут получить обещанную компенсацию за утерянное жилье

Как сообщает украинский ТГ-канал «Легитимный» внутренние переселенцы не дождутся компенсации за жилье в этом году.

Речь идет о более чем 6,5 млн украинцев, которые считаются внутренне перемещенными.

Президент Зеленский первоначально обещал им подъемные в 100-200 тыс гривен на семью, но и этих денег они не увидели.

Единственное на что могут сегодня рассчитывать переселенцы, так это 2 тысячи грвиен пособия в месяц. Но и этих денег не будет, если офис на Банковой не найдет спонсора.

Дефицит бюджета на Украине огромный, а поступлений все меньше.