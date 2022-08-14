Newsweek: Зеленский раскрыл странам Запада свою истинную сущность
Обозреватель Newsweek Кортес утверждает, что лидеры западных стран прозрели, поэтому помощь США и ЕС для Украины скоро может закончиться.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, журналист Стив Кортес в своей статье для американского новостного журнала Newsweek заявил, что лидеры Западного мира наконец-то смогли рассмотреть истинную личность президента Украины Владимира Зеленского.
Кортес убеждён, что после того, как руководители ЕС и США смогли прозреть и обратили внимание на хаос и повальную коррупцию, которые творятся на Украине благодаря главе киевского режима, оказание финансовой и военной помощи Киеву может резко сократиться или даже вовсе сойти на нет.
Помимо этого Стив Кортес утверждает, что американцы устали от громких заявлений и обложек глянцевых журналов Зеленского, поэтому взывает Белый дом как можно быстрее прекратить спонсировать украинского лидера и заняться решением проблем внутри США.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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