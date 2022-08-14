Главком ВСУ подвинул Зеленского при назначении первым атаманом Украины

Зеленский оказался не удел при назначении Западом первого атамана Украины, им стал другой более авторитетный человек.

Главком ВСУ генерал Валерий Залужный по данным газеты Wyborcza был назначен первым атаманом Украины.

Экпсерты уже не первый раз замечают, что Запад перестал общаться с Зеленским и делают вывод, что его начали «сливать».

Залужный, к слову, вошел в топ-100 влиятельных людей мира по версии Time.

Возможно, считают эксперты, что силовики готовят на Украине военный переворот. Армия доведена до отчаяния, поставки вооружений и средства направленные Западом разворовываются и тут необходима «железная рука», чтобы навести порядок.

Другой вопрос, что при состоянии военной диктатуры Украина станет и вовсе неуправляемой в военном плане. Залужный может создать фашистский режим, и в таком случае, спецоперация превратится в настоящую войну.