Прокурор Мариотти рассказал чем грозят найденные документы для Трампа

Бывший прокурор США Ренато Мариотти, рассмотрев Дональдом Трампом просьб о передаче секретных документов, рассказал что сделало дело против него “довольно серьезным”.

Мариотти написал о потенциальных судебных исках, с которыми сталкивается бывший президент, в колонке Politico, опубликованной в воскресенье.

Мариотти ранее работал федеральным прокурором в прокуратуре США по Северному округу штата Иллинойс, где специализировался на делах, связанных с преступлениями "белых воротничков", мошенничеством и уклонением от уплаты налогов.

В своей колонке Мариотти сказал, что попытка Министерства юстиции (DOJ) проявить “уважение” к Трампу, потребовав вернуть секретные документы, возможно, привела к тому, что экс-президент зарылся в более глубокую юридическую яму.

Якобы скрыв некоторые документы после первоначальных запросов, Трамп, возможно, помог возбудить против него потенциальное дело за нарушение Закона о шпионаже “довольно сильно”.

Трампа впервые попросили вернуть секретные документы из его резиденции во Флориде в Мар-а-Лаго в Национальное управление архивов и документации (NARA) в феврале.

Несмотря на то, что экс-президент передал 15 коробок с записями после этого первоначального запроса, позже было установлено, что некоторые из них все еще могут у него быть, что привело к тому, что в июне агенты Министерства юстиции вручили его адвокатам повестку в суд присяжных, что привело к тому, что в понедельник ФБР выдало ордер на обыск.