В Сети появилось видео из Херсона, на котором мальчишки применили РПГ
Непроизвольный выстрел из РПГ совершили десятилетние мальчишки в Херсоне, которые подобрали трофейное оружие ВСУ.
На видео с камеры наблюдения на одной из улиц Херсона двое мальчишек идут увешанные один гранатометом, а второй автоматом Калашникова.
В конце улицы, «гранатометчик» выпустил гранату по забору н апротивоположной стороне улицы и после взрыва мальчишки в панике сбежали. К счастью, никто не пострадал.
ВС России взяли Херсон под полный контроль еще в марте, а видео, которое показывает опасное обращение с оружием детей снято в апреле.
Опубликовано: Тарас Медведев
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