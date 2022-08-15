Член британского парламента Брайант: “Лавров намного хитрее Джонсона, а тот даже не мог понять, что происходит”

Член парламента от лейбористов Великобритании Крис Брайант прокомментировал руководство Бориса Джонсона и сказал о его слабостях во время переговоров с Сергеем Лавровы.

Совсем недавно прошли переговоры между представителями МИД России и Британии - Сергеем Лавровым и Борисом Джонсоном. Результаты этого разговора до сих пор не могут успокоить некоторых лиц.

Вот и сейчас эту ситуацию прокомментировал член британского парламента Брайант, который восхитился, насколько искуссно Лавров может взаимодействовать с другими людьми и переигрывать ситуацию на выгодную сторону.

Член парламента от лейбористов Великобритании Крис Брайант поделился с местным обозревателем Espreso, что представитель МИД России был на 100% уверен в своей победе и доминировал во время разговора с Борисом Джонсоном, еще тогда, когда тот был руководителем британского МИДа.

Сейчас политик со всей ответственностью заявляет, что настоящий премьер-министр никак не готов к переговорам с Москвой, поэтому контакт налаживается очень слабо.

“Его визави Лавров переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит”, – сказал Брайант.

Единственный нюанс Брайант не указал, что именно это были за переговоры. На сегодняшний день Бориса Джонсона не принимают многие члены парламенты, т.к. его считают слабым на политическом поприще и “ужасным лжецом”.