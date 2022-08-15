Афганистан закупит около одного млн баррелей российской нефти

По сообщению «РИА Новости», правительство Афганистана рассматривает вопрос о закупке порядка одного миллиона баррелей российской нефти в ближайшее время.

При этом Афганистан рассматривает вариант не только прямой оплаты за «черное золота», но и бартера, если у российской стороне возникнет необходимость какой-либо афганской продукции.

Министр промышленности Афганистана Азизи подтвердил, что переговоры с Россией по вопросам закупки нефти действительно идут. Кроме того, рассматриваются как бартерные, так и прямые закупки. Конечный объем может составить более одного миллиона баррелей нефти.

«Талибан» (организация, запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН) уже направила в Москву делегацию от Министерства промышленности Афганистана для переговоров.

Ожидается, что талибы обсудят планы закупки нефти с российской стороной, а также вопросы других сфер экономического сотрудничества. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что не против вести дела с Афганистаном, если страна приложит усилия для соблюдения прав человека.