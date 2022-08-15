Афганистан закупит около одного млн баррелей российской нефти
По сообщению «РИА Новости», правительство Афганистана рассматривает вопрос о закупке порядка одного миллиона баррелей российской нефти в ближайшее время.
При этом Афганистан рассматривает вариант не только прямой оплаты за «черное золота», но и бартера, если у российской стороне возникнет необходимость какой-либо афганской продукции.
Министр промышленности Афганистана Азизи подтвердил, что переговоры с Россией по вопросам закупки нефти действительно идут. Кроме того, рассматриваются как бартерные, так и прямые закупки. Конечный объем может составить более одного миллиона баррелей нефти.
«Талибан» (организация, запрещенная в России и находящаяся под санкциями ООН) уже направила в Москву делегацию от Министерства промышленности Афганистана для переговоров.
Ожидается, что талибы обсудят планы закупки нефти с российской стороной, а также вопросы других сфер экономического сотрудничества. Ранее в Москве неоднократно заявляли, что не против вести дела с Афганистаном, если страна приложит усилия для соблюдения прав человека.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Reuters: Китай объявил о военных учениях в ответ на сговор Тайваня и США
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
ФБР провело расследование: Алек Болдуин нажимал на курок, когда на съемках погибла оператор
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта