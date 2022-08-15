Минобороны Китая прокомментировало визит конгрессменов на Тайвань

Министерство обороны Китая высказалось против визита американских сенаторов на остров Тайвань.

Минобороны Китая 15 августа высказалось по поводу поездки конгрессменов США на Тайвань. Официальный представитель Китайского ведомства У Цянь обвинила их в нарушении суверенитета и территориальной целостности Китая.

Сегодня утром Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что на остров прибыла делегация Конгресса США во главе с членом сената Эдом Марки.

Американский институт на Тайване, выполняющий функции посольства заявил, что делегация членов Конгресса посетит Тайвань в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион.

В своем заявлении У Цянь повторило тезисы, озвученные при визите на Тайвань Нэнси Пелоси: нарушение принципа «одного Китая», поддержка сепаратизма.