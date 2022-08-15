Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с Днем независимости Северной Кореи

Лидер КНДР в ответной телеграмме отметил ключевую заслугу Красной армии в деле освобождения Кореи от японских интервентов.

Центральное информационное агентство КНДР опубликовало содержание ответной телеграммы, направленной Владимиру Путину. Корейский лидер Ким Чен Ын отметил ключевой вклад Красной армии в освобождении Северной Кореи от японских захватчиков.

"В поздравительной телеграмме товарищ Ким Чен Ын по случаю 77-летия освобождения Кореи от имени правительства КНДР и корейского народа послал тёплый привет президенту России, российскому правительству и народу", — сообщается в публикации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее поздравил Ким Чен Ына с Днём независимости. В поздравительной телеграмме он указал, что Москва заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества с Пхеньяном во всех сферах.