Ким Чен Ын ответил Путину на поздравление с Днем независимости Северной Кореи
Лидер КНДР в ответной телеграмме отметил ключевую заслугу Красной армии в деле освобождения Кореи от японских интервентов.
Центральное информационное агентство КНДР опубликовало содержание ответной телеграммы, направленной Владимиру Путину. Корейский лидер Ким Чен Ын отметил ключевой вклад Красной армии в освобождении Северной Кореи от японских захватчиков.
"В поздравительной телеграмме товарищ Ким Чен Ын по случаю 77-летия освобождения Кореи от имени правительства КНДР и корейского народа послал тёплый привет президенту России, российскому правительству и народу", — сообщается в публикации.
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее поздравил Ким Чен Ына с Днём независимости. В поздравительной телеграмме он указал, что Москва заинтересована в укреплении двустороннего сотрудничества с Пхеньяном во всех сферах.
Опубликовано: Максим Алексеев
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