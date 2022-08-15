Мэру Киева Виталию Кличко угрожают лишением гражданства

Офис президента Украины пригрозил мэру Киева Виталию Кличко лишением его «немецкого гражданства». При этом он сам утверждает, что имеет только украинский паспорт.

Кличко заявил, что после подписания открытого письма президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить гражданства главу штаба территориальной обороны Днепропетровской области Геннадию Корбану, ему самому начали угрожать.

Мэр Киева отметил, что разговор с офисом президента «был с намеком».

Ему заявили, что в связи с его проективной позицией, могут лишить немецкого гражданства. При этом сам Кличко утверждает, что имеет только украинский паспорт. Кроме того, он заявил, что «если мне покажут немецкий паспорт, пусть его и отберут».

Кличко не отрицает, что большую часть жизни провел в Германии и США и имел возможность получить гражданство любой из этих стран.

Однако от предложений он отказался и больше не имел никаких других паспортов, кроме украинского.

Открытое письмо к Зеленскому по Корбану опубликовал мэр Днепра Борис Филатов. Под ним подписалось более 100 политических и общественных деятелей, а также бизнесменов.

Они предлагали лишить его гражданство вместе с лишением гражданства Коломойского, Рабиновича и других видных украинских деятелей.