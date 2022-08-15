Delfi: продажи новых квартир в Литве обвалились до минимума за 10 лет

По сообщению интернет-портала Delfi, продажи новых квартир в Литве обвалились до десятилетнего минимума. Самыми непопулярными являются квартиры эконом-класса.

Эксперты в области недвижимости отмечают, что дешевые проекты квартир в Литве вообще перестали пользоваться популярностью. Проекты дешевого жилья в Вильнюсе сворачиваются вслед за падением спроса.

При этом 7% от общего количества новых квартир эконом-класса (до 1300 евро за квадратный метр) еще ни разу не смотрели. Это примерно 350 квартир в разных частях Вильнюса, что очень серьезное количество при населении 600 тысяч человек.

Самые дешевые квартиры в Вильнюсе стартуют от 1154 евро за квадратный метр, их площадь начинается от 60 квадратных метров. Средняя цена на квартиры эконом-класса составляет 1186 евро за квадратный метр, их площадь от 47 квадратных метров.

Единственное, что подталкивает литовцев к покупке — кредитование. В текущих условиях миграционного кризиса, стоимость аренды выше предложений банков. Однако это актуально только для тех, кто точно останется жить в Вильнюсе.

В июле 2022 года продажи квартир в новостройках снизились на 86% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если ранее в Вильнюсе продавалось около 400-500 квартир в месяц, то сегодня среднее количество сделок — 79 квартир в месяц.