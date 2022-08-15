Захарова высмеяла отказы Белого дома комментировать обыски у Трампа
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сравнила отказы реакции Белого дома на обыски у Трампа и на дело Грайнер.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 15 августа заявила, что Белый дом никак не реагирует на громкое событие – обыски у Трампа.
В то же время он сомневается в справедливости осуждения американской баскетболистки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков.
Захарова сказала, что баскетболистка Грайнер сама признала наличие у себя гашишного масла, а Вашингтон в этом сомневается.
По словам Захаровой обыск у предыдущего главы США – это дело государственной безопасности, вопрос правосудия в США.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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