Захарова высмеяла отказы Белого дома комментировать обыски у Трампа

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сравнила отказы реакции Белого дома на обыски у Трампа и на дело Грайнер.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова 15 августа заявила, что Белый дом никак не реагирует на громкое событие – обыски у Трампа.

В то же время он сомневается в справедливости осуждения американской баскетболистки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков.

Захарова сказала, что баскетболистка Грайнер сама признала наличие у себя гашишного масла, а Вашингтон в этом сомневается.

По словам Захаровой обыск у предыдущего главы США – это дело государственной безопасности, вопрос правосудия в США.

Опубликовано: Евгений Прокофьев

 

 




 

 

 

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