Fox News: ФБР получает угрозы после обысков в доме Трампа

Американский телеканал Fox News сообщил, что в адрес ФБР поступают угрозы после обысков с целью найти секретные документы в доме экс-президента США Дональда Трампа.

По утверждению Fox News, угрозы получают не только сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), но и Министерства внутренней безопасности (МБВ). Сообщается об угрозах оставить «грязную бомбу» у штаб-квартиры ведомств и расправиться с сотрудниками, причастными к расследованию.

Кроме этого в социальных сетях участились призывы к американцам устроить Гражданскую войну или вооруженное восстание. Губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган заявил, что «это опасно, так как мы уже наблюдали один подобный инцидент».

Хоган имел ввиду случай, который произошел на прошлой неделе: мужчина с оружием был застрелен сотрудником ФБР после попытки атаковать офис ведомства в городе Цинциннати в штате Огайо.

ФБР провело обыски в имении экс-президента США Дональда Трампа 9 августа 2022 года. Инцидент произошел на фоне расследования Министерства юстиций США о вывезенных официальных президентских документах в поместье Палм-Бич.