Минобороны РФ: российские военные уничтожили свыше 50 иностранных наёмников ВСУ
Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ликвидации более 50 наёмников ВСУ из Германии и Польши.
В понедельник, 15 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что российскими солдатами были уничтожены не менее пятидесяти иностранных наёмников ВСУ в боях под посёлком городского типа Злочев.
Конашенков уточнил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования сражающихся на украинской стороне наёмников из Германии и Польши в Харьковской области, в результате чего численность личного состава ВСУ потерпела очередные потери.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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