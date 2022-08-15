Минобороны РФ: российские военные уничтожили свыше 50 иностранных наёмников ВСУ

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о ликвидации более 50 наёмников ВСУ из Германии и Польши.

В понедельник, 15 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что российскими солдатами были уничтожены не менее пятидесяти иностранных наёмников ВСУ в боях под посёлком городского типа Злочев.

Конашенков уточнил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточный удар по пункту временного базирования сражающихся на украинской стороне наёмников из Германии и Польши в Харьковской области, в результате чего численность личного состава ВСУ потерпела очередные потери.