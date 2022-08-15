Зеленский уволил начальников управлений СБУ в трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав управлений СБУ в Киевской, Львовской, Тернопольской областях.

Украинский лидер Владимир Зеленский 15 августа издал указы об увольнении начальников управлений Службы безопасности Украины Львовском, Тернопольском и Киевском регионах.

Начальником главного управления Службы безопасности Украины в Киеве Сергей Заяць. Во Львовской области СБУ руководил Артем Бондаренко, а в Тернопольской области – Юрий Борейчук.

Причины увольнения в документах не указаны и в данный момент неизвестны.