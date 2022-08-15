Bloomberg: вероятность наступления рецессии в ЕС выросла до 60%
Авторитетное издание Bloomberg сообщает, что вероятность наступления рецессии в странах Европейского союза, экономика которых связана единым механизмом регулирования, выросла до 60%.
Эксперты заявляют, что экономический спад в еврозоне в следующие 12 месяцев наступит с вероятностью 60%. Это самый высокий риск наступления рецессии с ноября 2020 года (когда дефицит энергии угрожал увеличить рекордную инфляцию).
Однако уже в феврале 2022 года эксперты оценивали вероятность наступления рецессии в странах Евросоюза в 20%. В июле, на фоне продолжающихся боевых действий в Украине и нарушении логистических цепочек, он вырос до 45%.
При этом темпы инфляции в еврозоне во второй половине 2022 года снижаются. Если в феврале-июне инфляция прогнозировала на уровне 12% в годовом выражении, то сейчас эксперты прогнозируют 8%.
Профессор стратегических исследований Центра политического анализа Нью-Дели Брахма Челлани, западные страны стали признавать и осознавать, что антироссийские санкции наносят существенный ущерб их экономики. К сожалению, остановить некоторые процессы уже невозможно.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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