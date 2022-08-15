Силы России и ДНР прорвали украинскую линию обороны рядом с Угледаром

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Угледара.

Замглавы Донецкого силового ведомства Эдуард Басурин 15 августа сказал, что Народная милиция ДНР и Вооруженные силы Российской Федерации прорвали линию обороны рядом с Угледаром.

Басурин утверждает, что совместные войска РФ и ДНР развивают успех в Угледарском направлении, которое считается важным для выполнения генерального плана по занятию всей Донецкой области.

В данный момент ведутся бои в городах Соледар и Артемовск, они проходят на местных предприятиях.