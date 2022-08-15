Силы России и ДНР прорвали украинскую линию обороны рядом с Угледаром
Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о прорыве обороны ВСУ в районе Угледара.
Замглавы Донецкого силового ведомства Эдуард Басурин 15 августа сказал, что Народная милиция ДНР и Вооруженные силы Российской Федерации прорвали линию обороны рядом с Угледаром.
Басурин утверждает, что совместные войска РФ и ДНР развивают успех в Угледарском направлении, которое считается важным для выполнения генерального плана по занятию всей Донецкой области.
В данный момент ведутся бои в городах Соледар и Артемовск, они проходят на местных предприятиях.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Не типичный аутизм - парааутизм, который сложно распознать
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
«Закатные симптомы»: какие признаки деменции проявляются по вечерам
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта