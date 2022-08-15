Шахназаров выразил неудовольствие концертом Лободы в поддержку ВСУ в своём Телеграм-канале

Писатель и журналист Михаил Шахназаров высказался по поводу выступления Светланы Лободы в поддержку Украины в порту в Риге.

Журналист и писатель Михаил Шахназаров "прошёлся" по исполнительнице из Украины Светланы Лободы в связи с её выступлением в Риге. Концерт был посвящён поддержке ВСУ.

Певица вышла на сцену благотворительного концерта, вырученные средства от которого, идут на поддержку ВСУ. Мимо такого события не мог пройти Шахназаров.

Представитель СМИ осудил артистку за подобные действия. Он написал в своём Телеграм-канале: "Лобода пощеневмерлила в рижском порту. Убийц свободного времени нашлось немного. А вот забавных персонажей было хоть отбавляй. Можно смело поздравить Светлану со вступлением в Эскадрилью сбитых летчиков".

Ранее сообщалось, что публицист утверждал, что в отечественном шоубизе якобы действует мафия. По этой причине молодым талантам очень сложно пробиться к вершине славы.