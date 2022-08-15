Армия России и Народная милиция ЛНР блокировали город Северск с трех сторон

Представитель ЛНР сообщил о том, что российская армия и подразделения Народной милиции республики блокировали город Северск.

В эфире телеканала "Россия-1" глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирощик сообщил о том, что подразделения армии России и Народной милиции ДНР блокировали город Северск, окружив его с трёх сторон.

"Есть движение к Северску, который блокирован с трёх сторон. Артиллерийскими ударами уничтожаются фортификационные сооружения. Дальнейшее продвижение наших войск неизбежно. Важно сохранить жизни своих солдат. Поэтому никто никого не торопит", — пояснил чиновник. 

Город Северск расположен всего в 30 км от Лисичанска, освобождённого ранее. Это важный транспортный узел, контроль над которым откроет путь на Бахмут и Славянск.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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