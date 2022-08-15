Как и почему был расстрелян сын генсека Советского союза Никиты Хрущева Леонид

Что рассказывает советский генерал КГБ о причинах расстрела Леонида Хрущева, сына главы СССР, занявшего этот пост после смерти Сталина.

Из официальных сводок можно узнать, что самолет, совершавший боевой вылет, который пилотировал лейтенант Леонид Хрущев не вернулся на базу 11 марта 1943 года. На тот момент его отец занимал пост первого секретаря центрального комитета коммунистической партии Украины.

Разумеется, после случившегося были отправлены поисково-спасательные отряды даже с привлечением партизан, но никаких свидетельств крушения самолета, и уж тем более тела его пилота найдено не было. Так, Леонид Никитович Хрущев был признан без вести пропавшим. На тот момент ему было двадцать пять лет.

Его личность и предшествующая биография дали поводы для слухов о том, что он оказался в плену и даже был расстрелян. Летчиком Леонид был хорошим. Он воевал еще в период советско-финского конфликта, потом 27 июля 1941 года был сбит, и получил сложное ранение ноги, поэтому восстанавливался более года в Куйбышеве, ныне Самара.

А вот характер Леонида нельзя было назвать покладистым. Он пренебрегал любой дисциплиной, и любил выпить, что приводило порой к трагическим последствиям. По воспоминаниям Степана Микояна и сводной сестры Леонида по отцу Рады Аджубей Леонид во время попойки случайно застрелил военного моряка.

Ему дали восемь лет, но отправили не в лагерь, а на фронт, где он совершил шесть боевых и двадцать восемь учебных вылетов. После того, как Леонида объявили пропавшим без вести, была арестована и отправлена в лагерь на пять лет Любовь Седых, его супруга, которую потом отправили в ссылку в Казахстан. Вернуться она смогла только в 1956-м году.

В девяностые годы двадцатого века генералы КГБ Михаил Докучаев и Вадим Удилов поведали общественности, что Леонид Хрущев не погиб в воздухе, а попал в немецкий плен, где стал сотрудничать с врагом.

Когда об этом узнала партийная верхушка была создана группа захвата, Леонид Хрущев был захвачен и приговорен к расстрелу за измену Родине. Все, что удалось сделать его отцу на тот момент, не дать информации просочиться. Официально Леонид числился пропавшим без вести, а дело о его измене было уничтожено.

Если это правда, то становится понятным, почему жену Леонида отправили в лагерь за якобы антисоветскую деятельность, а также и то, почему Никита Сергеевич, мягко говоря, недолюбливал Сталина. Вот только выразить свои чувства полноценно он смог только после его смерти, запустив своеобразную кампанию по развенчанию культа личности вождя всех народов.