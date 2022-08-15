Почему генсек Хрущев принял решение об освобождении из заключения сторонников Степана Бандеры после войны

После прихода к власти после Сталина Никита Хрущев принял странное для многих решение о том, чтобы выпустить из тюрем бандеровцев: что за этим стояло.

В американских фильмах о Советском союзе часто фигурирует позиция, которая существенно отличается от привычной нам. Тем она интересна и неоднозначна. В частности, существует документальный фильм, посвященный визиту Никиты Сергеевича Хрущева в США, где он, как известно, в числе прочего изучал аграрные технологии, которые позволили бы столь же успешно выращивать кукурузу в СССР, как это делали американцы.

Но трогает в этом фильме вовсе не это, а прозвучавшая фраза о том, что Никита Хрущев способствовал освобождению якобы невиновных украинских националистов. Для нашего человека, не понаслышке знакомого с военной историей, и с тем, что эти националисты участвовали в фашистских зверствах в Хатыни, Умани, Бабьем Яре, эта фраза кажется вопиющей.

Мы расскажем, как получилось, что бандеровцы были, условно говоря, прощены. С конца войны и вплоть до 1950-го года было арестовано по совокупности около ста тысяч бандеровцев и сочувствующих им. В качестве наказания в зависимости от степени виновности их отправляли в Сибирь и на Дальний Восток. Некоторым удалось бежать в Европу или США.

Следователями была проделана колоссальная работа по поиску предателей, участвовавших в жутких карательных операциях. Казнить их было уже нельзя, поскольку смертная казнь была отменена в 1947-м году. А 17 сентября 1955-го года Никита Хрущев принял указ, по которому советские граждане, сотрудничавшие с фашистами в годы войны, подлежали амнистии, если их сроки заключения по приговору не превышали десяти лет.

В один момент на свободу вышли тысячи бандеровцев. Тем же, чей срок превышал десять лет, его сокращали наполовину. По факту же получалось так, что даже отъявленные бандиты и головорезы без проблем вновь становились полноправными членами общества, а некоторые из них даже подавались в политику.

Никита Хрущев обращал особое внимание на то, что, если в лагере во время заключения бандеровцы хорошо трудились, и не нарушали дисциплину, то они вполне могут исправиться, и их ярый национализм в итоге может превратиться в ярый коммунизм.

Разумеется, это было всего лишь не слишком дальновидным рассуждением генерального секретаря. На деле все оказалось далеко не так. Получив свободу и влияние в определенных кругах, бандеровцы стали тайно или явно внедрять свою националистическую идеологию в массы, что с течением времени сыграло не последнюю роль в формировании национального самосознания и современных украинцев.