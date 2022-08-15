Что махинатор Сергей Мавроди думал о женщинах, и почему некоторые его утверждения кажутся верными

Создатель пирамиды МММ Сергей Мавроди человек, безусловно, умный и наблюдательный, поэтому любопытно узнать, каково было его мнение о женщинах.

Отбывая заключение в тюрьме, за свои махинации Сергей Мавроди времени даром не терял, а посвятил его написанию своей книги под названием Сын Люцифера, которая оказалась весьма популярной, ведь поклонников у этой одиозной личности с криминальным талантом хоть отбавляй. Времени было достаточно и на редактуру, ведь просидел ее автор четыре с половиной года.

О тюремных буднях Мавроди рассказал и его сокамерник Переверзин. По его словам, у Мавроди была подагра, поэтому ему дважды в неделю доставляли деликатесы в виде осетрины, страусятины и баранины, которыми он щедро делился с сокамерниками.

Мавроди много занимался спортом, работал над книгой, изучал свое судебное дело, и жил вообще по жесткому распорядку. Любил также бабочек и хорошее вино.

Что же касается женщин, то с одной стороны, он считал их глупыми существами, мотивируя это раздельными чемпионатами по шахматам, а с другой говорил, что женщины разумны, и когда он открыто предлагал им интим за деньги ни разу ему не отказывали.

Сергей Мавроди явно не был сторонником долгосрочных отношений с женщинами, утверждая, что ее влияние при длительном сожительстве или постоянных встречах пагубно сказывается на способности мужчины принимать решения. В этом отношении он сравнивал женщин с самками изумрудной осы, который затаскивают самцов в гнездо и откладывают в них яйца, и потом личинки съедают его заживо.

Поддерживал создатель МММ и сугубо тюремную позицию: с бабы спроса нет. Исходя из нее, женщина не должна отвечать за свои проступки, поскольку это изначально ущербное существо, практически недееспособное, словно ребенок. Эта мысль, впрочем, не нова. Женщин считали таковыми на протяжении тысячелетий. И лишь относительно недавно в исторической перспективе, а точнее где-то полтора-два столетия назад ситуация стала меняться.

Возможно, незначительная доля истины в этом утверждении есть применительно к тому, что в среднем женская природа более эмоциональна, и в большей степени женщины склонны руководствоваться не холодным разумом и расчетом, а чувствами, что снижает критичность мышления относительно ситуации.

Что же касается Мавроди, то о нем еще говорили и то, что он обожал рыбалку, предпочитал проводить время в одиночестве, что неудивительно, ведь, чтобы придумать свои хитроумные и практически гениальные махинации уединение просто необходимо, и совершенно не интересовался ни новостями, ни политикой, и даже газет не читал. В общем личность весьма закрытая, но так получилось, что прославился он на всю страну.