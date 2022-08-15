Почему приехал в СССР, и как жил в Советском союзе самый известный убийца двадцатого века Ли Харви Освальд

При чем тут перебежчик Носенко? Не секрет, что Ли Харви Освальд до того, как застрелить американского президента некоторое время жил в Советском союзе, вот как это было.

Роковые выстрелы, которые лишили жизни Джона Кеннеди прозвучали 22 ноября 1963 года. По официальной версии их совершил некто Ли Харви Освальд, который всего за год до этого события вернулся в Соединенные Штаты из Советского союза.

Впрочем, многие сомневаются, что убийцей был именно он, ведь стрелял Ли Харви не слишком хорошо, несмотря на подготовку морпеха. Доподлинно установить правду едва ли представляется возможным. Но все же личность этого человека весьма интересна.

В Советский союз Ли Харви Освальд приехал осенью 1959-го года совсем молодым двадцатилетним юношей с коммунистическими убеждениями.

Ему страстно хотелось стать советским гражданином, но, когда ему в его запросе отказали, он попытался вскрыть себе вены, и попал в психиатрическую лечебницу.

Позднее Освальд отправился в Минск, где устроился работать на радиозавод. Там же он познакомился со своей женой. У них родилась девочка. Вскоре, поняв, что представляет собой коммунистический рай, Освальд начал осознавать, что совершил ошибку.

Работа его не радовала, о чем он писал в своем дневнике. Он скучал по ночным развлечениям, которых в СССР просто не было, а танцевальные вечера, организованные профсоюзом, его ничуть не вдохновляли.

В 1962-м году Ли Харви Освальд вместе с женой и дочкой вновь перебрался в Америку.

Понятное дело, что за ним во время его пребывания в Советском союзе тщательно следил КГБ, а после убийства Кеннеди эта информация в числе прочей была поднята. Впрочем, это не принесло результата. К тому же Освальда убили через два дня после ареста, не успев даже допросить.

Убийство Освальдом Кеннеди породило череду предположении о причастности к нему советской стороны, ведь Хрущев не слишком симпатизировал политике Кеннеди, и это был период Карибского кризиса, а убийца несколько лет жил в СССР.

Слухи и предположения подогревались и скандалом с побегом в США Юрия Носенко, у которого был прямой доступ к материалам дела Ли Харви Освальда, собранным КГБ во время его жизни в Советском союзе.

В 1964-м году во время поездки в Женеву Юрий Носенко встретился с представителями ЦРУ, и изъявил желание сбежать в Америку, предлагая сдать завербованных КГБ агентов.

Но интерес для американцев представляла как раз осведомленность Носенко в деле Освальда. Поэтому было принято решение удовлетворить его просьбу о побеге.

И действительно, члены советской делегации после исчезновения Юрия Носенко обнаружили, что вместе с ним исчезла и папка с тетрадью, которую он не выпускал из рук, и в которую записывал данные для американской стороны.