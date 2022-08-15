Семьдесят лет назад советские спортсмены впервые выступили на Олимпийских играх в Хельсинки

Советские спортсмены считались на протяжении многих лет одними из сильнейших на международной арене, а все началось семьдесят лет назад, когда наша сборная выступила на Олимпиаде впервые.

Знаменательное событие произошло 19 июля 1952-го года. Этот день был началом Олимпиады в Хельсинки. Для СССР он было еще более значимым, поскольку страна впервые представила на международной арене свою сборную.

На самом деле желание участвовать в Олимпиаде было озвучено еще за год до этого, но советское руководство выдвинуло условие, чтобы советские спортсмены проживали в отдельной олимпийской деревне вместе с коллегами из социалистических стран.

Олимпийский комитет пошел навстречу, и организовал для атлетов из соцстран городок в пригороде Хельсинки Отаниеме, где они поселились вместе с привезенным персоналом. Тогда в сборную Советского союза вошло 295 спортсменов, и в итоге они заняли второе место в медальном зачете. По совокупности они завоевали двадцать две золотых, тридцать серебряных и семнадцать бронзовых медалей. Превзойти их удалось только американцам.

Автором первой золотой награды СССР на Олимпиаде стала двадцатитрехлетняя метательница диска Нина Ромашкова, второе и третье место разделили Нина Думбадзе и Елизавета Багрянцева. Но настоящей сенсацией стали достижения Виктора Чукарина.

Фронтовик, прошедший семнадцать лагерей смерти, включая Бухенвальд. Когда он вернулся домой, его не узнала даже родная мать. Он был страшно истощен, и весил всего сорок килограммов, а через семь лет стал лучшим гимнастом мира, получив четыре золотых и две серебряных медали.

Еще один узник Бухенвальда Иван Удодов превзошел иранского героя Махмуда Намдью в тяжелой атлетике в сверхлегком весе. Примечательно, что на момент освобождения из лагеря он даже не мог ходить от истощения и походил на живой скелет, но сумел восстановиться. Именно врачи, чтобы поправить здоровье, посоветовали ему тренироваться с отягощениями. А вот толкательница ядра Галина Зыбина была в числе счастливчиков, выживших в блокадном Ленинграде.

Отлично отметилась на Олимпийских играх и советская сборная по баскетболу, уступив только американским игрокам, которые будут непобедимыми до Олимпиады в Мюнхене в 1972-м году. А вот футбольной команде из Советского союза так и не удалось вырвать победу у югославских спортсменов.

К сожалению, руководство СССР не простило спортсменам проигрыша, во многом потому, что отношения с Югославией в тот период оставляли желать лучшего, и после Олимпийских игр московский ЦДКА, составлявший костяк команды был распущен.