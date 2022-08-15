Трамп попросил Минюст США вернуть документы через свою соцсеть, которые были изъяты во время обыска

Бывший президент Дональд Трамп потребовал, чтобы документы, изъятые ФБР во время обыска, были возвращены ему. Он сделал это через пост в своей соцсети Truth Social, а не через адвокатов.

Трамп написал, что ФБР во время своего рейда в Мар-а-Лаго забрало коробки с конфиденциальными документами, которые сотрудники бюро не должны были брать.

Он попросил немедленно вернуть материалы туда, откуда они были взяты.

Экс-президент утверждает, что речь идет о документах, на которые распространяется требование о конфиденциальности отношений между адвокатом и клиентом.

Публикация в социальных сетях, как это сделал Трамп, обычно не считается допустимым способом подачи юридического запроса.

Сообщается также, что адвокаты Трампа спросили Министерство юстиции, поддержит ли оно назначение судом независимого должностного лица для проверки рассматриваемых записей.

На этот запрос министерство ответило отрицательно.

Тем временем адвокат Трампа Алина Хабба заявила, что расследование в отношении бывшего президента будет прекращено, если он объявит, что не планирует баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Она добавила, что Трамп честно не удивился, когда Министерство юстиции провело рейд ФБР в его поместье в Мар-а-Лаго в поисках секретных документов, изъятых из Белого дома.