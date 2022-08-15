Два гения и два мнения: как поэт Иосиф Бродский оценивал Владимира Высоцкого

Как относились друг к другу такие разные в своей гениальности Иосиф Бродский и Владимир Высоцкий, и что нобелевский лауреат говорил о знаменитом барде.

Поэзия Иосифа Бродского и творчество Владимира Высоцкого разное, но равное в том, что создавали его великие умы и таланты. У Бродского поэзия более сдержанная, интеллигентная что ли, с ней ассоциируется некая библиотечная элитарность. Высоцкий же это буря эмоций, это страсть, нерв, надрывное бытие, выраженное в литературных строках, музыке, актерской игре.

Да, и судьбы этих гениев складывались весьма по-разному. Если Иосифу Бродскому пришили статью о тунеядстве, и вообще воспринимали как чуждого советской системе человека, которого в итоге и выслали из Советского союза, то Высоцкий был более принят обществом.

Он работал в лучших театрах страны, снимался в кино, выступал с концертами, и получал за это приличные гонорары. При этом Иосиф Бродский, получивший Нобелевскую премию, искренне считал творчество Владимира Высоцкого гениальным, и признавался, что тот лучший бард поколения, со стихами которого едва ли сравнятся работы Вознесенского, Евтушенко и даже Маяковского.

Такое мнение может показаться удивительным, ведь литература Бродского всегда считалась элитарной в отличие от стихов Высоцкого, которые были ближе простому человеку. Возможно, именно поэтому песни и стихи Высоцкого распевала вся страна, а о литературных достижения Бродского знал только узкий круг посвященных поклонников.

В свою очередь артист и бард Владимир Высоцкий был очень высокого мнения о том, что делает для искусства Иосиф Бродский. Последний же признался в 1981-м году через год после смерти Владимира Семеновича, что до Высоцкого он относился к творчеству бардов как к низкому жанру, но, услышав и прочитав то, что создает Высоцкий, в корне изменил свое мнение. Единственное, что не нравилось Бродскому это то, что исполнение стихов Владимир Семенович сопровождал игрой на гитаре. Смерть Высоцкого он воспринимал как трагедию для русской культуры.

К сожалению, Владимир Семенович не мог уже услышать, что о нем сказал Иосиф Бродский, который был для того авторитетом, ведь не является секретом то, что всю свою жизнь Высоцкий хотел быть признанным в первую очередь как поэт. И в известной степени, даже имея всенародную славу, именно поэтического признания Высоцкому не хватило. Стихи при его жизни публиковались мало и неохотно, если говорить об официальной широкоформатной прессе.

А первая полноценная книга стихов Владимира Высоцкого и вовсе вышла только после его смерти. Сборник называется Нерв. Слова Бродского о Высоцком подтвердило время. Творчество барда и спустя десятилетия после его смерти остается актуальным для людей самого разного возраста, в том числе и для молодежи.