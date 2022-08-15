Британцу, хорвату и шведу грозит смертная казнь за наемничество на Донбассе

Следственные органы  ДНР вынесли обвинение за ряд военных преступлений пятерым иностранным наемникам.

Как сообщает РИА Новости, пятеро наемников, вскоре предстанут перед судом независимой республики.

Среди обвиняемых за наемничество и подготовку захвата власти оказались гражданин Швеции Матиас Густавссон, Хорватии - Векослав Пребег и трое британцев: Джон Хардинг, Эндрю и Дилан Хил (оба за вербовку наемников - ред.).

При этом, первой тройке обвиняемых грозит высшая мера нказания - смертная казнь.
 

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 





 

 

 

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