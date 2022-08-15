Британцу, хорвату и шведу грозит смертная казнь за наемничество на Донбассе

Agoravox: Франция признала серьезное и негативное влияние антироссийских санкций на Европу

Французский портал Agoravox пишет, что введение Западом санкций в отношении России обернулись против Европы. При этом европейские политики не делают ничего, чтобы исправить ситуацию.

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