Малинин и Корнелюк: музыкальные шоу «Голос» возвращаются с новыми наставниками
Традиционно первым музыкальный телесезон на Первом канале откроет проект «Голос 60+».
Развлекательные проекты поэтапно возвращаются на экраны. В скором времени зрители увидят на Первом канале любимые шоу «Голос», «Голос.Дети», «Голос 60+», сообщает СтарХит.
Традиционно откроет сезон проект «Голос 60+». В «Останкино» все летопроходили кастинги среди участников старшего поколения. Завтра таланты в возрасте пройдут съемку слепых прослушиваний, а Первый канал сегодня раскрыл имена членов жюри.
Как выяснилось, свои места вновь займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин. Настоящей интригой были имена других наставников: ими стали Александр Малинин и Игорь Корнелюк.
«Такой конкурс дает возможность приблизиться к своей мечте, на осуществление которой не хватило времени или возможности. Желаю всемучастникам удачи и успеха», — цитирует Малинина издание.
Опытная наставница Ваенга призналась, что рада принять участие в пятом сезоне. Она пожелала участникам «удачи и легкости». А зрителям - радости и удовольствия.
Имена самих претендентов пока держатся в секрете. Но известно, что в их числе есть опытные вокалисты и представители разных профессий - от крановщицы до офицера в отставке. География также впечатляет - в кастинге приняли участие жители Обнинска, Бишкека, Челябинска, Ухты и других городов.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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