В ДНР оглашено обвинение пятерым иностранным наёмникам

В суде ДНР оглашено обвинение пятерым иностранным наёмникам, воевавших на стороне ВСУ.

В суде Донецкой Народной республики огласили обвинения пятерым иностранным наёмникам, воевавшим на стороне Украины. Всем им вменяется в вину уголовная статья за участие в военных действиях в качестве наёмника. При этом троим грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Никто из иностранцев с предъявленными обвинениями не согласился.

Ранее в Донецке приговорили к расстрелу трёх иностранных наёмников, захваченных в Мариуполе. Двоих гражданин Великобритании и одного подданного Марокко. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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