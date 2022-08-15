В ДНР оглашено обвинение пятерым иностранным наёмникам
В суде ДНР оглашено обвинение пятерым иностранным наёмникам, воевавших на стороне ВСУ.
В суде Донецкой Народной республики огласили обвинения пятерым иностранным наёмникам, воевавшим на стороне Украины. Всем им вменяется в вину уголовная статья за участие в военных действиях в качестве наёмника. При этом троим грозит высшая мера наказания - смертная казнь.
Никто из иностранцев с предъявленными обвинениями не согласился.
Ранее в Донецке приговорили к расстрелу трёх иностранных наёмников, захваченных в Мариуполе. Двоих гражданин Великобритании и одного подданного Марокко.
Опубликовано: Максим Алексеев
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