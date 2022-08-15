Джо Байден заразил главу Пентагона Ллойда Остина коронавирусом

Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом после контакта с Джо Байденом.

В понедельник, 15 августа 2022 года, министр обороны Соединённых Штатов Ллойид Остин в официальном пресс-релизе заявил общественности, что получил положительный тест на вирус COVID-19.

Остин утверждает, что заболевание протекает в умеренной форме и его жизни ничто не угрожает, а также отмечает, что контактировал с президентом США Байденом 29 июля, что и могло стать причиной его заражения коронавирусом.