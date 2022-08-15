Джо Байден заразил главу Пентагона Ллойда Остина коронавирусом
Глава Министерства обороны США Ллойд Остин заразился коронавирусом после контакта с Джо Байденом.
В понедельник, 15 августа 2022 года, министр обороны Соединённых Штатов Ллойид Остин в официальном пресс-релизе заявил общественности, что получил положительный тест на вирус COVID-19.
Остин утверждает, что заболевание протекает в умеренной форме и его жизни ничто не угрожает, а также отмечает, что контактировал с президентом США Байденом 29 июля, что и могло стать причиной его заражения коронавирусом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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