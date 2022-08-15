После обстрела ВСУ в районе Запорожской АЭС прогремели взрывы

Власти Энергодара сообщили о взрывах в районе атомной станции после обстрела ВСУ.

В своем официальном Telegram-канале администрация Энергодара сообщила о том, что в районе Запорожской АЭС прогремело несколько взрывов после массированного обстрела со стороны армии Украины.

"Сегодня с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуры города Энергодар. Более часа ведётся массированный огонь из артиллерийских орудий", — говорится в сообщении.

За два часа по Энергодару было нанесено 25 артиллерийских ударов. В зане поражения оказались спальные района и промышленная зона города.