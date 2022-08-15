После обстрела ВСУ в районе Запорожской АЭС прогремели взрывы
Власти Энергодара сообщили о взрывах в районе атомной станции после обстрела ВСУ.
В своем официальном Telegram-канале администрация Энергодара сообщила о том, что в районе Запорожской АЭС прогремело несколько взрывов после массированного обстрела со стороны армии Украины.
"Сегодня с противоположной стороны Днепра вновь был открыт огонь по мирным жителям и гражданской инфраструктуры города Энергодар. Более часа ведётся массированный огонь из артиллерийских орудий", — говорится в сообщении.
За два часа по Энергодару было нанесено 25 артиллерийских ударов. В зане поражения оказались спальные района и промышленная зона города.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Виталий Кличко признался в поступающих из офиса Зеленского угрозах
Индия собирается войти в список развитых стран за 25 лет
Поломка турбины на Каховской ГЭС может привести к ядерной катастрофе
Илон Маск пытается найти единомышленников в Китае
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации