Нидерландский аэропорт предлагает компенсацию тем, кто опоздал на рейс из-за очередей

Амстердамский аэропорт Схипхол — один из самых загруженных аэропортов Европы. Там предлагают компенсацию людям, которые прибыли в аэропорт вовремя, но пропустили свой рейс из-за длинных очередей на регистрацию и досмотр.

Пассажиры могут получить компенсацию за перебронированные рейсы, проживание в отеле и питание в аэропорту.

Данное правило распространяется только на пассажиров, которые пропустили свои рейсы исключительно из-за очереди. Оно не действует для людей, рейсы которых отменили или задержали.

Пассажиры, забронировавшие билеты на рейсы, вылетающие из Схипхола, имеют право на компенсацию, если они прибыли в аэропорт во время, указанное их авиакомпанией.

Чтобы получить компенсацию, пассажиры должны предоставить доказательства того, что они прибыли в аэропорт вовремя.

Это может быть парковочный талон с указанием времени въезда, подтверждение выезда на вокзале, фотография с отметкой времени или сообщение в WhatsApp.

Можно запросить компенсацию за замену рейса, включая транспортировку обратно в Схипхол или в другой аэропорт, если это применимо, или за поездку в пункт назначения на альтернативном виде транспорта.

Компенсация также положена людям, если им пришлось бронировать жилье в аэропорту или рядом с ним. Выплаты предлагаются за невозмещаемое проживание, транспорт и мероприятия в пункте назначения.