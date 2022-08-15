Олаф Шольц объяснил, почему Германия не поддержит запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не поддержит призыв нескольких европейских стран прекратить выдачу туристических шенгенских виз россиянам.

Страны, поддерживающие такой запрет, говорят, что россияне не должны иметь возможности отдыхать в Европе из-за конфликта на Украине.

Финляндия и Дания хотят решения ЕС, а некоторые страны ЕС, граничащие с Россией, уже больше не выдают визы россиянам.

Шольц подчеркнул, что многие люди бегут из России, поскольку не согласны с политикой, проводимой руководством страны.

Он подчеркнул, что решения, принимаемые в рамках Евросоюза, не должны усложнять выезд из стран и путь к свободе.

Визы, выданные в европейской туристической зоне, известной как «Шенгенская зона», могут быть использованы в 26 странах зоны, включая 22 страны ЕС, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Ожидается, что визовый вопрос будет поднят на неформальной встрече министров иностранных дел Европейского союза 31 августа.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая поддерживает запрет, сказала, что этот вопрос необходимо обсудить.