Садоводы рассказали, как помочь плодовым деревьям безопасно перезимовать

Зимой плодовым деревьям грозит сразу несколько проблем. Это повреждение корневой системы, ствола, атаки грызунов.

У большинства деревьев корни устойчивы к понижению температур. К тому же сейчас редко случаются такие морозы, от которых сильно промерзает грунт.

Однако если зимой будет мало снега, это может негативно повлиять на корневую систему. Чтобы избежать этого, стоит утеплить приствольный круг.

Для этого можно выложить еловый лапник либо оставить на соответствующем участке траву – просто перестать убирать сорняки с июля.

Можно утеплить корни при помощи листьев, но здесь есть риск, что на листве присутствуют вредители или она поражена заболеваниями. В таком случае не избежать их распространения.

Утеплителем и одновременно питанием может послужить навоз. Его укладывают слоем в 3-5 см на расстоянии 7-10 см от ствола, а весной убирают.

Защищать дерево от зайцев и мышей лучше всего сплошным забором. Можно обвязать штамб еловыми ветками, обмазать его лисьим жиром или карболкой, поставить защитную сетку.

Покраска и побелка также защищают ствол, но уже от холодов и перепадов температур. Это помогает предотвратить появление морзобоин.