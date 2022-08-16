Агрономы объяснили, почему груши трескаются прямо на дереве и что с этим делать

Растрескивание груш на дереве приводит к потере вкусовых качеств плодов, невозможности их хранения. Иногда такие груши даже нельзя есть.

Причиной такой ситуации может быть парша – частое заболевание плодовых деревьев. Лечить ее надо при появлении первых признаков.

Для этого деревья опрыскивают препаратами на основе меди. Можно использовать бордоскую жидкость, потребуется как минимум три обработки.

Еще одна причина – перепады влажности и температур. Чтобы помочь деревьям в таких неблагоприятных условиях, нужно внести в грунт гумус и замульчировать приствольный круг.

Нехватка питательных элементов также может привести к растрескиванию плодов. Чаще всего возникает дефицит кальция или бора. Восполнить их недостаток помогают сбалансированные минеральные удобрения.

Появление трещин может быть и сортовой особенностью груши. Чтобы избежать такой проблемы, нужно аккуратно подбирать саженцы.

Если груши потрескались, важно установить причину. Для этого следует обратить внимание на листья и кору дерева.

Если на них есть повреждения, это указывает на заражении дерева болезнью. Если растрескивание груш сопровождается гниением, вероятно, растение заболело плодовой гнилью.

В такой ситуации нужно собрать все плоды, отложить неповрежденные и обработать дерево специальными фунгицидлами.