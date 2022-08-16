Суд ДНР огласил обвинение пятёрым иностранным наёмникам, воевавшим за ВСУ
Суд Донецкой Народной республики выдвинул обвинения пятерым иностранцам, приехавшим воевать в Украину на стороне Киева.
16 августа российское издание "РИА Новости" сообщило, что вчера вечером Донецкий районный суд впервые огласил обвинения пяти наёмникам-иностранцам, приехавшим в Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
По данным "РИА Новости", среди обвиняемых судом Донецкой Народной республики фигурирует гражданин Швеции, подданный Хорватии и три британца.
Примечательно, что троим из обвиняемых грозит высшая мера наказания в виде смертной казни. Ранее в ДНР уже приговорили к смерти трёх иностранных наёмников, однако приговор всё ещё не приведён в исполнение.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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