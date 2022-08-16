Минобороны РФ: самолёт-разведчик ВВС Британии нарушил границу России

Пресс-служба Министерства обороны России сообщает, что британский разведывательный самолёт нарушил российскую воздушную границу.

16 августа Минобороны России опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что британский самолёт-разведчик RC-135 ВВС вошёл в российское воздушное пространство в районе мыса Святой Нос над Баренцевым морем.

Для подавления активности потенциально вражеского самолёта ВВС России подняли в воздух истребитель МиГ-31бм, который направился к месту нарушения границы.

Прибыв на место происшествия, российский истребитель вытеснил самолёт-разведчик Военно-воздушных сил Великобритании с суверенных территорий России.