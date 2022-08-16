Венесуэла предложила США обмен заключенных на помощника Мадуро Алекса Сааба

Венесуэльские активисты, предложили «обменять» американских граждан, задержанных в Венесуэле, на Алекса Сааба, близкого соратника президента Николаса Мадуро.

«Этот обмен кажется нам хорошим вариантом», — сказал Кинг Лопес, представитель движения «Свободный Алекс Сааб», во время пресс-конференции.

Венесуэльец Алекс Сааб был экстрадирован из Кабо-Верде в Соединенные Штаты после ареста его самолета на африканском архипелаге в июне 2020 года.

Каракас описывает этот арест как незаконный, поскольку, по данным венесуэльских властей, г-н Сааб имел дипломатический паспорт.

«Здесь, в Венесуэле, находится ряд американских заключенных, отбывающих срок, некоторые за попытку убийства президента, другие за экономические преступления, совершенные против нации, и т. д. (…) Если возможен обмен, отлично, потому что мы вернем нашего дипломата», — сказал г-н Лопес.

Кандидатами на обмен могут стать Густаво Карденас, бывший руководитель группы Citgo, дочерней компании государственной нефтяной компании PDVSA, который осужден за коррупцию, и американец кубинского происхождения Хорхе Альберто Фернандес, арестованный в начале 2021 года на границе с Колумбией и обвиненный в «терроризме».

Вашингтон требует освобождения Мэтью Хита, бывшего солдата, арестованного в сентябре 2020 года, которого называют «шпионом» и обвиняют в попытке атаковать нефтяные объекты. Венесуэла и Соединенные Штаты разорвали свои отношения в начале 2019 года, поскольку Вашингтон не признал переизбрание Николаса Мадуро.

Члены движения «Свободный Алекс Сааб» призвали родственников американцев, находящихся в заключении в Венесуэле, оказать давление на Вашингтон.

«Обсуждаются все варианты», — сказал Педро Карвахалино, другой представитель движения. «Соединенные Штаты делают больше для освобождения баскетболиста в России, чем более 10 американских граждан в Венесуэле», — добавил он, сославшись на дело звезды Бритни Гринер, приговоренной в России к девяти годам тюрьмы за торговлю наркотиками.

Власти Венесуэлы и оппозиция возобновили переговоры в Мексике в августе 2021 года после неудачных инициатив в 2018 году в Доминиканской Республике и в 2019 году на Барбадосе. Но через два месяца они были заморожены Каракасом в отместку за экстрадицию Алекса Сааба.