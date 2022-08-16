Владимир Путин прокомментировал глупость попыток «отменить Россию»
Президент России Владимир Путин на национальном форуме «Таврида.Арт» прокомментировал ситуацию с попыткой Запада «отменить Россию».
Владимир Путин заявил, что старания «отменить Россию» не принесут никаких результатов и являются просто глупыми. Такими словами завершил российский лидер национальный форум «Таврида.Арт». Также Путин отметил, что те, кто из граждан имеет другое мнение на этот счет просто плохо учили историю и не почитают российские ценности.
«Отменить Россию» – вопиющая глупость, поэтому нужно лишний раз думать, в очередной раз подчеркнул президент.
«Все жалкие попытки подавить нашу русскую культуру, просто закончатся провалом, это безрезультатно. А те, кто имеет иной взгляд, просто не знают истории своей страны», — сказал российский лидер в своем видеообращении.
Опубликовано: Силивончик Алина
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