Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили 50 бойцов ВСУ под Артёмовском
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие ликвидировали свыше 50 служащих украинской 72-й ОМБр им. Черных запорожцев в ДНР.
Во вторник, 16 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что в боях под Артёмовском ВС РФ уничтожили не менее 50 бойцов ВСУ.
Конашенков уточнил, что российские военнослужащие нанесли высокоточный огневой удар по месторасположению 72-я отдельная механизированная бригада имени Чёрных запорожцев, в результате чего личные потери тактического соединения Сухопутных войск Украины составили не менее 50 единиц личного состава.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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