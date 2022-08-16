Минобороны РФ: российские солдаты уничтожили 50 бойцов ВСУ под Артёмовском

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие ликвидировали свыше 50 служащих украинской 72-й ОМБр им. Черных запорожцев в ДНР.

Во вторник, 16 августа 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что в боях под Артёмовском ВС РФ уничтожили не менее 50 бойцов ВСУ.

Конашенков уточнил, что российские военнослужащие нанесли высокоточный огневой удар по месторасположению 72-я отдельная механизированная бригада имени Чёрных запорожцев, в результате чего личные потери тактического соединения Сухопутных войск Украины составили не менее 50 единиц личного состава.