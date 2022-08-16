США и Южная Корея начнут военные учения на следующей неделе

США и Южная Корея приступает к большим совместным военным учениям уже с начала следующей недели из-за агрессивной Северной Кореи.

Соединенные Штаты и Южная Корея начнут свои крупнейшие совместные военные учения за последние годы на следующей неделе перед лицом все более агрессивной Северной Кореи, которая наращивает испытания оружия и угрозы ядерного конфликта против Сеула и Вашингтона, сообщили во вторник военные Южной Кореи.

Летние учения союзников, которые пройдут с 22 августа по 1 сентября в Южной Корее под названием "Щит свободы Ульчи", будут включать полевые учения с участием авиации, военных кораблей, танков и, возможно, десятков тысяч военнослужащих.

Министерство обороны США также сообщило, что военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии приняли участие в учениях по предупреждению о ракетах и поиску и отслеживанию баллистических ракет у побережья Гавайев с 8 по 14 августа, которые, по его словам, были направлены на дальнейшее трехстороннее сотрудничество перед лицом северокорейских вызовов.