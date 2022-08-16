BLITZ+: Лавров рассказал о позиции Королёвой относительно спецоперации России в Украине
Музыкальный продюсер Сергей Лавров поведал о том, как относится известная исполнительница Наташа Королёва к спецоперации РФ на Донбассе.
Многие российские знаменитости высказали свою точку зрения касательно проведения спецоперации, но среди них не оказалось Наташи Королевой. О позиции знаменитости, родина которой Украина, рассказал музыкальный продюсер Сергей Лавров.
Деятель музыкальной индустрии отметил, что исполнительница поддерживает российское государство несмотря на свои украинские корни.
Королёвой тяжело общаться в этой ситуации со своим супругом Тарзаном, являющимся ярым патриотом, и мамой, заслуженной артисткой Украины Людмилой Порывай, осудившей действия российских властей.
Продюсер поделился информацией с порталом BLITZ+: "Наташа несколько раз пыталась уехать в Киев, но ей запрещен туда въезд. Она в черных списках. Насколько я знаю, Наташа поддерживает Россию. Все, что у нее есть, связано с Россией".
Лавров высказался и насчёт позиции матери певицы. Он охарактеризовал Порывай как "приколистку", отмечая, что на сей раз ее шутка пришлась по душе не всем.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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