Финский политик предрек раскол в Евросоюзе из-за вопроса виз для россиян

Бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя сказал, что в странах Евросоюза может произойти раскол.

Бывший министр иностранных дел Финляндии Эркки Туомиоя 16 августа предположил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского запретить въезд для россиян приведет к расколу в ЕС.

Туомиоя написал в Twitter разногласия стран Европы по поводу виз только сыграют на руку Владимиру Путину, поскольку они нарушат единство.

Туомиоя поддержал канцлера Германии Олафа Шольца, который высказался против запрета выдачи виз для Россиян.

Позиция ФРГ в этом отношении более обоснована, чем Эстонии, пишет экс-глава МИД Финляндии.